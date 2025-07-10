Керівництво Брентфорда звернулося до Ангелоса Постекоглу після того, як стало відомо, що Томас Франк йде в Тоттенхем. Про це інформує The Athletic. Фактично фахівці могли помінятися місцями роботи.

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Наприкінці минулого місяця після декількох тижнів спекуляцій Брентфорд підтвердив призначення Кіта Ендрюса, колишнього тренера клубу зі стандартних положень. Однак повідомляється, що "бджоли" зверталися до Постекоглу відразу після його відходу з Тоттенхема.

Спортивний директор "бджіл" Філ Джайлз обговорював роботу з Постекоглу, хоча формальної співбесіди на цю посаду австралієць не проходив. Зрештою Джайлз вибрав Ендрюса.

"Наймати незнайомого тренера з клубу, де умови можуть бути іншими, або, можливо, люди навколо нього сприяли його успіху, набагато ризикованіше. Насправді, це призначення досить малоризикове, тому що я знаю, наскільки хороший Кіт", – зазначав директор.

Нагадаємо, що Постекоглу виграв зі "шпорами" Лігу Європи, але це не врятувало його від звільнення.

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