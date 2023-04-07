Уле Гуннар Сульшер, Ронні Дейла і Діно Топмеллер входять у шорт-лист бельгійського гранда, повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

Тренер Яремчука пояснив відсутність українця у заявці Брюгге

Місяць тому Брюгге звільнив Скотта Паркера, який вилетів з 1/8 фіналу ЛЧ і не зміг виправити провал в чемпіонаті. До кінця сезону команду доведе Рік Де Міл, а влітку призначать нового головного тренера. Дейла має контракт зі Стандардом, натомість двоє інших кандидатів вільні. Сульшер півтора року сидить без роботи після болючого звільнення з МЮ, а Топмеллер був змушений покинути Баварію разом з іншими членами штабу Юліана Нагельсманна.

Нагадаємо, Брюгге мав серію з трьох титулів чемпіона Бельгії поспіль, проте зараз мріє лише про потрапляння у єврокубки. У складі "чорно-синіх" страждає і український форвард Роман Яремчук – жалюгідні 2 голи за 25 матчів сезону.

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