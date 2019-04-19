"Клуб вирішив заробити, знаю про нефутбольні моменти цієї історії", – Мартищук розповів про зірваний трансфер в Шахтар

Юрій Мартищук під час перебування в Зорі

Колишній голкіпер Карпат, Зорі та Чорноморця Юрій Мартищук розповів, як ще з івано-франківського Спартака міг перейти у Шахтар.

"Донеччани зацікавилися одразу двома футболістами – мною і Русланом Фоміним. Його купили одразу, а я… У Спартаку склалася незрозуміла ситуація. Вони не звикли продавати, а тут такий інтерес до мене.

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Клуб вирішив непогано заробити. Знаю про нефутбольні моменти цієї історії. Одним словом, трансфер у Шахтар зірвався. Моїм новим клубом стали Карпати.

"Леви" одразу заплатили за мене 250 тисяч доларів. Шахтар, до слова, давав 400 тисяч", – сказав Мартищук.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життя