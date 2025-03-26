Інгулець визначився зі стадіоном, на якому може проводити свої домашні матчі в УПЛ – доведеться долати чималу відстань.

Матч 22-го туру проти Вереса Інгулець проведе на стадіоні Гірник у Кривому Розі, який заявлений як резервний, повідомляє ТаТоТаке.

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А от матчі проти Оболоні (4 квітня) та Карпат (14 квітня) планують проводити на Міському стадіоні імені Шухевича в Тернополі. Для цього треба або заявити тернопільську арену основною, або змінити резервний стадіон замість криворізького.

Нагадаємо, Інгулець не зміг отримати дозвіл проводити матчі УПЛ на своєму новому стадіоні. Президент клубу Олександр Поворознюк головною причиною називав "проблеми" з укриттям і скаржився на бюрократію і натяки на хабар, аби отримати дозвіл на введення стадіону в експлуатацію.

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