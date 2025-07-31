Український форвард Полтави Богдан Кобзар зазнав серйозної травми під час тренування, повідомляє "ТаТоТаке".

Новачок УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера за 2 дні до старту чемпіонату

За інформацією джерела, йдеться про розрив хрестоподібних зв'язок. Як наслідок, 23-річний нападник, який приєднався до новачка УПЛ лише нещодавно, пропустить мінімум півроку й зможе допомогти своїй команді лише у другому колі.

Богдан у лазареті Полтави приєднався до двох лідерів – Дмитра Щербака та капітана Владислава Даниленка.

Нагадаємо, Кобзар – вихованець луцької Волині, де й розпочав професіональну кар'єру. В липні 2022-го перейшов до Олександрії, за яку загалом провів 20 матчів, забивши 1 гол. Відправлявся в оренду в Діназ та Поділля. У вересні 2024-го перейшов у Лівий Берег, який за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, Полтава вперше у своїй історії вийшла в еліту українського футболу.

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