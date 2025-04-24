"Чергова жахлива ніч, яку влаштувала українцям країна-агресор. Зокрема, сьогодні вночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву – атакувала дронами, крилатими та балістичними ракетами.

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За попередніми даними, 9 людей загинули, десятки отримали поранення. Постраждали п’ять районів столиці, зруйновані житлові будинки, тривають пошуки людей, які ймовірно залишаються під завалами.

Світ повинен називати речі своїми іменами: Росія – терорист, який не шукає миру, а продовжує вбивати мирних українців", – йдеться на сторінці клубу у Facebook.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня РФ завдала комбінованої атаки по Україні. Відомо, що внаслідок обстрілу Києва 9 людей загинуло, понад 60 – поранені.

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