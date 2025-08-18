Нападник Вереса Марко Мрвальєвіч переходить на правах оренди в словенську Муру.

Як повідомляє офіційний сайт Вереса, форвард команди Марко Мрвальєвіч на правах оренди до кінця сезону 2025/26 виступатиме за словенську Муру.

Чорногорець приєднався до Вереса взимку 2024 року. В складі рівнян він провів 29 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 1 результативною передачею.

У другій частині минулого сезону Мрвальєвіч також грав в оренді – за польський ЛКС, який виступає у Першій лізі чемпіонату Польщі.

Нинішня угода 24-річного нападника з Вересом розрахована до завершення сезону 2026/27, тож після повернення зі Словенії футболіст залишатиметься у системі рівненського клубу.

