Арі Моура потрапив на радар харківського клубу. Як повідомляє Sport.ua, гравець наразі перебуває у тренувальному таборі команди.

Житлобуд-1 з іменитим тренером повертається у футбол після паузи – харків'янки стануть жіночою командою Металіста 1925

Бразильський вінгер минулий сезон провів у складі ізраїльської команди Нес-Ціона. Арі Моура взяв участь у 29 матчах, в яких забив один гол. Футболіст належить бразильському клубу Метраполітано.

До слова, Металіст 1925 готується до нового сезону. Підопічні Едмара проведуть чотири товариські зустрічі під час зборів: 8 липня – проти Вереса, 10 липня – з ФК Мостиська, 14 липня – з Агробізнесом, а 21 липня – проти Руху.

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