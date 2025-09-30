Львівський Рух може припинити виступи на професійному рівні у наступному сезоні.

Інсайдер Ігор Бурбас заявив, що Рух припинить своє існування у разі вильоту до Першої ліги.

"З того що я чув, якщо команда вилітає, то вона навіть у Першій лізі не буде виступати. Розганяють, закривають лавочку і футболу не існує. Академія лише залишиться. Напевно, для вирощення футболістів у Карпати", – сказав Бурбас в ефірі YouTube-каналу BurBuzz.

Наразі Рух посідає останнє 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Жовто-чорні" набрали три очки у семи турах чемпіонату. Водночас Рух сенсаційно розгромив Полісся (3:0) у 1/16 фіналу Кубка України. У наступній стадії турніру львів'яни зіграють проти ЛНЗ.

