Клуб УПЛ припинить існування у разі вильоту до Першої ліги – Бурбас розкрив деталі
Львівський Рух може припинити виступи на професійному рівні у наступному сезоні.
Інсайдер Ігор Бурбас заявив, що Рух припинить своє існування у разі вильоту до Першої ліги.
"З того що я чув, якщо команда вилітає, то вона навіть у Першій лізі не буде виступати. Розганяють, закривають лавочку і футболу не існує. Академія лише залишиться. Напевно, для вирощення футболістів у Карпати", – сказав Бурбас в ефірі YouTube-каналу BurBuzz.
Наразі Рух посідає останнє 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Жовто-чорні" набрали три очки у семи турах чемпіонату. Водночас Рух сенсаційно розгромив Полісся (3:0) у 1/16 фіналу Кубка України. У наступній стадії турніру львів'яни зіграють проти ЛНЗ.
