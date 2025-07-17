Невдачі київського Динамо на трансферному ринку продовжуються. Після провалу переходу Саліфу Сума з азербайджанської Зіри столичний клуб втратив ще один потенційний варіант підсилення команди, повідомляє Sport.ua.

У Ворсклі прокоментували інформацію про інтерес Динамо до Кане

Колос неочікувано виграв гонку за вінгера Ворскли Ібрахіма Кане. Ковалівський клуб узгодив деталі переходу. Легіонеру запропонували контракт до літа 2027 року. Найближчим часом слід очікувати офіційного підтвердження про трансфер.

Нагадаємо, що віце-президент Ворскли Олег Лисак підтверджував інформацію про інтерес Динамо щодо Кане і зізнавався, що Олександр Шовковський особисто розмовляв з тодішніми представниками команди щодо малійця.

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