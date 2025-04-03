Керівництво київського клубу дало наставнику два матчі, для того, щоб довести свою профпридатність. Перед Шищенком у найближчих іграх чемпіонату проти Інгульця (4 квітня) та Чорноморця (12 квітня) поставлені максимальні цілі, повідомляє Футбол з вертольоту.

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Зазначається, що будь-яка втрата очок у цих матчах може коштувати головному тренеру посади. Наразі Оболонь посідає 14-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку "пивоварів" 18 набраних балів.



Нагадаємо, Сергій Шищенко очолює Оболонь з вересня 2024 року, він замінив Валерія Іващенка з яким клуб вийшов до найвищого дивізіону країни з Першої ліги. Раніше Шищенко тренував Шахтар U-19, Звягель та Полісся, з якого його звільнили у березні 2024 року.

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