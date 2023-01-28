"Олексій Боровиков прийшов у ролі кризового менеджера. Думаю, у його випадку це означає, що криза буде ще більшою. Як селекціонер прийшов Володимир Мазяр. Людина з різнокольоровою біографією. У його тренерській кар'єрі було вже вісім клубів. У кожному з яких відбувалися дивні історії.

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Є така версія, що Копитко (президент Львова, – прим.) найняв цих фахівців, щоб вичавити з команди максимум і прикрити лавочку. Трансферна діяльність зараз не залежить від Олега Дулуба. Маю погані прогнози для Львова – це один із явних кандидатів на виліт", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, першу частину сезону Львів завершив на останній сходинці турнірної таблиці, набравши лише 9 очок. Під час зимової паузи "містяни" попрощались з 11 футболістами і встигли підписати чотирьох вільних агентів – голкіпера Олександра Рибку, захисника Олексія Дитятьєва, півзахисника Ахмеда Алібекова та форварда Адерінсолу Есеолу.

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