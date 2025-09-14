Головний тренер СК Полтави Павло Матвійченко не зможе розраховувати на низку гравців.

Полтава у п'ятому турі УПЛ має зіграти проти Карпат. Як повідомляє ТаТоТаке, Павло Матвійченко не дорахується майже 10 гравців.

Лідер Динамо відреагував на вату та образливий банер в бік скандального новачка: "Це зрозуміла позиція вболівальників"

До вже травмованих Щербака, Даниленка та Кобзаря додалися Шаповалов, Плахтир (зламав два ребра у матчі проти Зорі) та Восконян (м'язові проблеми). Також через ушкодження, ймовірно, не зіграє Марусич, а Опанасенко, Ходуля та Місюра щойно відновилися після своїх травм.

Щоправда, Матвійченко зможе розраховувати на захисника Ігоря Коцюмаку, який повернувся у загальну групу. До слова, заявка полтавців обмежена 23 футболістами.

Полтава та Карпати зіграють у неділю, 14 вересня. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Карпати – Полтава і ще два матчі УПЛ. Анонс