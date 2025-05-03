Юнацькі команди Руха мають заборгованості із виплати зарплат. Лише перша команда "жовто-чорних" отримує заробітну плату вчасно, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що заборгованість у Русі-2, який грає у Другій лізі, складає чотири місяці, а в молодіжного складу та тренерів академії – 2-3 місяці. Втім, клубне керівництво обіцяє ліквідувати всі заборгованості до закінчення поточного сезону.

Наразі львівський клуб посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 34-ма очками після 27-ти турів чемпіонату. В грудні 2024 року стало відомо про угоду про об'єднання між Рухом та Карпатами задля розвитку львівського футболу.

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