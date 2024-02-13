Проблеми серйозні у Чорноморця. Мені шкода Григорчука, що він наразі працює в таких умовах, оскільки футболісти шукають собі кращої долі. Так, у них є контракти, але якщо вони знаходять собі кращі варіанти, то сенсу тримати цих футболістів під замком немає ніякого, бо вони не гратимуть.

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Думаю, що Чорноморцю буде складно втримати темп, який він мав перед початком сезону та на початку сезону, коли команда дійсно показувала яскравий футбол та претендувала на найвищі місця. Але там і судді вклинилися дуже непогано і, безперечно, ситуація там склалася зараз не дуже хороша", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Чорноморець завершив осінню частину чемпіонату України на восьмому місці, набравши 22 очки.

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