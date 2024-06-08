ЛНЗ цікавиться захисником Копера Марком Пабаєм, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

ЛНЗ продовжує клоунаду з Дулубом – наставнику телефонували у Польщу і цікавились подальшими планами

23-річний гравець переважно діє праворуч, але може закрити і позицію центрального оборонця. Зважаючи на спрямованість черкасців підписувати недорогих і якісних іноземців зі Східної Європи та Балкан Марк стане не останнім легіонером у складі ЛНЗ цього літа.

Нагадаємо, Пабай – вихованець нідерландського Утрехта, де й розпочав професіональну кар'єру. Виступав також за місцевий Зволле, італійський СПАЛ та словенський Табор. У сезоні 2023/24 провів за Копер 33 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 3 асисти. Його контракт зі словенцями чинний до 31 травня 2025 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро. За національну збірну Ліберії провів 7 матчів.

"Шукав роботу, що знадобиться на кінець світу": футболіст-рятувальник у Запоріжжі – ДніпроГЕС, Мальдіви, клас із зірками