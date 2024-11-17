Млден Бартуловіч (праворуч) – один з кандидатів на посаду наставника ЛНЗ / ФК Шахтар

В ЛНЗ роздумують над зміною головного тренера, повідомив Бурбас в авторській програмі на своєму YouTube-каналі.

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Зазначається, що очікування від співпраці з Андресом Карраско не виправдовуються, адже черкаський клуб після 13 турів йде в турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці.

За інформацією джерела, агент Олексій Люндовський та його партнер Євген Красніков пропонують ЛНЗ колишнього наставника СК Дніпро-1 Олександра Кучера.

Серед інших кандидатів – Желько Любеновіч з Миная, Младен Бартуловіч з Зорі та Роман Григорчук, який нещодавно покинув Нефтчі.

Цікаво, що з Григорчуком переговори велись ще наприкінці минулого сезону та під час міжсезоння, однак не увінчались успіхом.

Нагадаємо, Карраско очолив ЛНЗ у червні 2024 року, підписавши угоду на один рік.

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