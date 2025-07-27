Ігор Тимченко, який нині виконує обов'язки коуча Полтави (поки головний тренер Володимир Сисенко проходить курс лікування за межами держави), розповів про підготовку команди до дебюту в еліті.

– В ключовий відрізок сезону головний тренер Полтави Володимир Сисенко довірив вам керувати командою, поки він на лікарняному. Цей досвід змінив ваше сприйняття тренерської роботи?

– У мене був час переварити, коли Володимир Анатолійович мені повідомив, що буде їхати за кордон і я маю керувати командою на місці. Він завжди був залучений дистанційно. Я відчув на собі, що це – бути головним. Ти відповідаєш абсолютно за все. На футболістах такого тягаря не відчувається зовсім. В цей момент мені дуже допомогла команда. Всі працювали так, як потрібно, були об'єднані навколо однієї цілі.

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За цей час Володимир Анатолійович постійно виходив на зв'язок, спілкувався індивідуально з гравцями, брав участь в стратегічних нарадах з керівництвом. Він повністю тримає руку на пульсі.

– Володимир Сисенко виведе Полтаву на дебютний матч команди в УПЛ?

– Складно відповісти. Я знаю, що він дуже рветься в бій і як тільки отримає дозвіл лікарів, повернеться в Україну.

– Що може посприяти вдалому дебюту?

– Якщо кожен на своїй позиції не буде випадати, добре підготується фізично і на полі правильно оцінюватиме ситуацію, це допоможе нам взяти очки в першому ж матчі, – сказав Тимченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Полтава вперше у своїй історії вийшла в УПЛ. Дебютний матч в еліті команда зіграє в п'ятницю, 1 серпня, проти львівського Руха.

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