Клуб УПЛ готується до сезону без головного тренера – наставник ще раніше виїхав за кордон
Ігор Тимченко, який нині виконує обов'язки коуча Полтави (поки головний тренер Володимир Сисенко проходить курс лікування за межами держави), розповів про підготовку команди до дебюту в еліті.
– В ключовий відрізок сезону головний тренер Полтави Володимир Сисенко довірив вам керувати командою, поки він на лікарняному. Цей досвід змінив ваше сприйняття тренерської роботи?
– У мене був час переварити, коли Володимир Анатолійович мені повідомив, що буде їхати за кордон і я маю керувати командою на місці. Він завжди був залучений дистанційно. Я відчув на собі, що це – бути головним. Ти відповідаєш абсолютно за все. На футболістах такого тягаря не відчувається зовсім. В цей момент мені дуже допомогла команда. Всі працювали так, як потрібно, були об'єднані навколо однієї цілі.
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За цей час Володимир Анатолійович постійно виходив на зв'язок, спілкувався індивідуально з гравцями, брав участь в стратегічних нарадах з керівництвом. Він повністю тримає руку на пульсі.
– Володимир Сисенко виведе Полтаву на дебютний матч команди в УПЛ?
– Складно відповісти. Я знаю, що він дуже рветься в бій і як тільки отримає дозвіл лікарів, повернеться в Україну.
– Що може посприяти вдалому дебюту?
– Якщо кожен на своїй позиції не буде випадати, добре підготується фізично і на полі правильно оцінюватиме ситуацію, це допоможе нам взяти очки в першому ж матчі, – сказав Тимченко в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Полтава вперше у своїй історії вийшла в УПЛ. Дебютний матч в еліті команда зіграє в п'ятницю, 1 серпня, проти львівського Руха.
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