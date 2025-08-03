Хин-Мін Сон оголосив, що покине Тоттенхем після 10 років у клубі. Головним претендентом на корейця є Лос-Анджелес.

Сон шокував Тоттенхем – офіційно оголосив про відхід та хоче у клуб українця

Як повідомляє Ніколо Скіра, американський клуб запропонував 33-річному вінгеру Тоттенхема зарплатню у розмірі близько 20 млн доларів на рік. Рекордсмен за зарплатою в МЛС – форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі, який заробляє 20,45 млн за сезон.

Нагадаємо, Хин-Мін Сон приєднався до Тоттенхема у 2015 році. Загалом він відіграв за "шпор" у 454 матчах, в яких забив 173 голи та віддав 101 асист. Кореєць разом з клубом виграв Лігу Європи у 2025 році. Сон у сезоні 2021/22 ставав найкращим бомбардиром АПЛ, забивши 23 голи.

До слова, за Лос-Анджелес виступає українець Артем Смоляков.

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