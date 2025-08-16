Ракув закликав відсторонити Маккабі (Хайфа) від єврокубків у наступному сезоні. Польський клуб вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи, перемігши 2:1 за сумою двох ігор. Під час матчу ізраїльські вболівальники розтягнули банер з написом "Вбивці з 1939 року".

"Вбивці з 1939 року": клуб українця опинився в центрі політичного скандалу – втрутився навіть президент Польщі (ВІДЕО)

"У зв'язку з обурливими інцидентами за участю вболівальників Маккабі під час матчу в Дебрецені в четвер, ми подали офіційну скаргу в УЄФА, в якій, серед іншого, вимагали виключити ізраїльський клуб з єврокубків у наступному сезоні через неодноразові порушення правил федерації.

Ми не згодні з перекручуванням історичної правди. Поляки часто ризикували своїм життям, переховуючи євреїв і організовуючи опір нацистській Німеччині. Організація Яд ва-Шем присвоїла 7280 полякам звання Праведників народів світу за їхню безкорисливу допомогу переслідуваним євреям. Серед них люди, пов'язані з регіоном Ченстохова, в тому числі Едвард Конарський, сім'ї Бруст і Мельчарек, а також отець Болеслав Врублевський.

Ми розраховуємо на допомогу і підтримку державних і профспілкових органів в УЄФА", – йдеться в заяві Ракува на його офіційному сайті.

Нагадаємо, за Ракув виступає українець Владислав Кочергін, однак зараз він травмований, тому пропустив розбірки з Маккабі.

