Ноттінгем Форест офіційно оголосив про перехід Ділана Баква зі Страсбура. 23-річний вінгер підписав контракт з англійським клубом на п'ять років.

Як повідомляє L'Equipe, Страсбур, у системі якого перебуває Едуард Соболь, отримав за трансфер гравця 35 мільйонів євро. Це рекордний продаж ельзасців в історії. Раніше найдорожчою угодою клубу був перехід Хабіба Діарра за 31,5 млн євро.

Баква приєднався до Страсбуру у 2023 році, перейшовши з Бордо. Загалом французький клуб він відіграв у 71 матчі, забивши 12 голів та віддавши 21 асист.

