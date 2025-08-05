Лос-Анджелес заплатить рекордну для МЛС суму за підписання Хин-Мін Сона з Тоттенхема – близько 27 мільйонів доларів, інформує інсайдер Бен Джейкобс. Сума угоди перевершить поточний рекорд у 22 мільйони доларів, сплачених Атлантою Юнайтед за Еммануеля Латте Лета.

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Сон вже перебуває на шляху до Лос-Анджелеса. Медичне обстеження відбудеться після його прибуття. Раніше повідомлялося, що американський клуб запропонував корейцю зарплату приблизно в 20 млн доларів на рік. Рекордсмен за зарплатою в МЛС – форвард Інтера Маямі Ліонель Мессі, який заробляє 20,45 млн за сезон.

Нагадаємо, що за Лос-Анджелес виступає українець Артем Смоляков.

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