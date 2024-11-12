Левадія відсвяткували тріумф у чемпіонаті Естонії, не забувши про Україну.

В Естонії завершився національний чемпіонат. Титул здобула талліннська Левадія, яка вперше за три роки здобула трофей.

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"Біло-зелені" випередили свого найближчого суперника Нимме Калью аж на 18 очок. А Флора, найтитулованіша команда Естонії, посіла лише четверту сходинку. До слова, Левадія виграла титул чемпіона в 11 раз у своїй історії.

Талліннський клуб належить українцю Віктору Леваді. Функціонер допомагає ЗСУ і не забуває про своє коріння. Під час святкування перемоги в чемпіонаті майорів український прапор.

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