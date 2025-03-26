Дженоа презентувала 4-й комплект форми, який підкреслює історичний зв'язок між двома містами – Генуєю та Буенос-Айресом.

Дженоа випустила четвертий комплект форми, в якому зіграє в матчі проти Ювентуса. Ця форма присвячена 120-річчю Боки Хуніорс, яка була заснована генуезькими емігрантами в районі Ла-Бока в Буенос-Айресі.

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Новий комплект виконаний у темно-синьому кольорі з центральною смугою і жовтими деталями, що підкреслює також історичний зв'язок між двома клубами.

Нагадаємо, що за Дженоа виступає Руслан Маліновський. Після 29 турів "грифони" посідають 12-те місце в турнірній таблиці Серії А.