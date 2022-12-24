Напередодні Різдва "бджоли" пролонгували співпрацю з 49-річним данським фахівцем. Новий контракт розрахований аж до літа 2027 року.

Арсенал без Зінченка переміг Мілан, Ярмолюк отримав 25 хвилин у невдалому спарингу Брентфорда

Франк очолив Брентфорд у жовтні 2018 року, а за підсумками сезону 2020/21 вивів колектив в англійську Прем'єр-лігу. Минулий сезон підопічні Томаса завершили на 13 сходинці. Найяскравішими моментами були звитяги над Арсеналом та Челсі, а також нічия з Ліверпулем.

У поточній кампанії Брентфорд посідає 10 місце у турнірній таблиці АПЛ після 15 проведених матчів. Данський фахівець активно долучає до тренувань з першою командою Єгора Ярмолюка, який вже навіть зіграв 18 хвилин у Кубку англійської ліги.