У понеділок, 24 березня, канадський Монреаль звільнив головного тренера Лорана Куртуа – він не протримався і двох місяців. Про це інформує офіційний сайт "синьо-чорних". Повідомляється, що тимчасовим наставником стане його помічник Марко Донадель.

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Жодних інших змін у тренерському складі не відбулося. "Футбольний клуб Монреаль хотів би подякувати Лорану за його внесок у розвиток клубу", – йдеться в заяві. Нагадаємо, що Куртуа очолив Монреаль лише 8 січня. На чолі команди він встиг провести лише п'ять матчів.

Це звільнення стало першим у МЛС у 2025 році.

Нагадаємо, що кольори Монреаля захищає 18-річний український форвард Геннадій Синчук.

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