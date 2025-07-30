Сандерленд у своїх соцмережах оголосив про перехід Граніта Джаки. Швейцарський півзахисник підписав контракт з "чорними котами" до 2028 року.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Байєр отримає за свого гравця 20 мільйонів євро від Сандерленда. Джака виступав за леверкузенців з 2023 року. Загалом він відіграв у 99 матчах, в яких забив шість голів та віддав дев'ять асистів. У складі Байєра Джака здобув титул чемпіона Німеччини.

Варто зауважити, що швейцарець прекрасно знає чемпіонат Англії. Раніше він виступав за Арсенал, з яким двічі вигравав Кубок та Суперкубок Англії.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! pic.twitter.com/MLfHyKBVzo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025