Клуб українця офіційно оголосив про повернення екс-хавбека Арсенала в АПЛ
12:46 - Читати іншою мовою
Півзахисник Байєра та збірної Швейцарії Граніт Джака продовжить кар'єру в АПЛ.
Сандерленд у своїх соцмережах оголосив про перехід Граніта Джаки. Швейцарський півзахисник підписав контракт з "чорними котами" до 2028 року.
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Як повідомляє Фабріціо Романо, Байєр отримає за свого гравця 20 мільйонів євро від Сандерленда. Джака виступав за леверкузенців з 2023 року. Загалом він відіграв у 99 матчах, в яких забив шість голів та віддав дев'ять асистів. У складі Байєра Джака здобув титул чемпіона Німеччини.
Варто зауважити, що швейцарець прекрасно знає чемпіонат Англії. Раніше він виступав за Арсенал, з яким двічі вигравав Кубок та Суперкубок Англії.
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