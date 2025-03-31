ФІФА визначив двох кандидатів, які поборються за путівку на Клубний чемпіонат світу-2025.

Мексиканський Леон дискваліфікували з КЧС, оскільки команда має спільних власників з Пачукою. ФІФА належить вибрати клуб, який складе квартет з Челсі, Фламенго та Есперанс на турнірі.

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Як повідомляє Diario Sport, ФІФА активно прораховують варіанти, щоб обрати нового учасника. Розглядалися кілька кандидатів і навіть думали про Барселону, Ліверпуль, Арсенал та Аль-Наср, які не потрапили на турнір. Утім, було вирішено піти іншим шляхом.

"ФІФА може підтвердити, що розглядає можливість проведення матчу плей-офф між футбольним клубом Лос-Анджелес і мексиканською Амерікою за право участі в Клубному чемпіонаті світу-2025, який замінить Леон. Більш детальна інформація буде надана в належний час.

Лос-Анджелес візьме участь у матчі, оскільки вони посіли друге місце в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ 2023 року, який виграв Леон. Амеріка змагатиметься, оскільки має найвищий рейтинг КОНКАКАФ у рейтингу Клубних чемпіонатів світу ФІФА", – цитує видання речника Федерації.

Нагадаємо, що за Лос-Анджелес грає український захисник Артем Смоляков.

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