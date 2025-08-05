Голкіпер Шахтаря та збірної України Дмитро Різник може опинитися в Англії.

Сандерленд нещодавно цікавився Дмитром Різником. Була інформація, що англійський клуб навіть робив пропозицію Шахтарю, яку "гірники" відхилили.

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Сандерленд посилив воротарську лінію, оформивши трансфер Робіна Рофса. Здавалося, що на цьому питання щодо голкіперів закрито. Втім, ситуацію змінює невизначеність з фізичною формою Ентоні Паттерсона, оскільки у 25-річного гравця травма.

Як повідомляє Sunderland Echo, Сандерленд все ще може відновити свій інтерес до Дмитра Різника. Наразі англійський клуб не розпочав перемовини з Шахтарем і не робив конкретних запитів щодо воротаря.

Нагадаємо, Різник перебрався у Шахтар з Ворскли в лютому 2023 року за 3 млн євро, підписавши контракт до 31 грудня 2027 року. Минулого сезону провів за донеччан 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 35 голів (у 16 поєдинках відстояв "на нуль").

З "гірниками" він двічі ставав чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок країни. Transfermarkt оцінює його в 7 млн євро.

До слова, у складі Сандерленда перебувають два українці – Назарій Русин та Тимур Тутєров.

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