Сандерленд, який цього літа повернувся до англійської Прем’єр-ліги після семирічної перерви, не шкодує коштів на підсилення і тепер планує зробити, можливо, найгучніше придбання у своїй історії. Як повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг, "чорні коти" внесли до свого шорт-листа нападника РБ Лейпциг Лоїса Опенду.

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Бельгієць став справжнім лідером Лейпцига – за два сезони забив 41 гол у 89 матчах. Але після того, як клуб втратив право виступати в Лізі чемпіонів, із команди можуть піти одразу кілька лідерів. Джерела стверджують, що Хаві Сімонс близький до переходу в Челсі, а на Беньяміна Шешко претендують Манчестер Юнайтед і Ньюкасл.

Сандерленд, своєю чергою, вже витратив понад 130 мільйонів євро за літо, придбавши таких гравців, як Ензо Ле Фе, Хабіб Діарра, Саймон Адінгра та Граніт Джака. Частину коштів клуб отримав завдяки продажам – зокрема, Джоба Беллінгема за 32 млн євро в Борусію Д і Тома Вотсона в Брайтон за 11 млн.

Попри всі ці трансфери, інтерес до Опенди виглядає як спроба вийти на новий рівень. Проте Плеттенберг зазначає: підписання бельгійця буде вкрай складним, адже Лейпциг навряд чи погодиться відпустити ще одного ключового гравця після потенційних продажів Сімонса та Шешка.

Transfermarkt оцінює Опенду в 50 мільйонів євро. Контракт гравця з РБ Лейпциг чинний до 2028 року.

Нагадаємо, що у складі Сандерленда перебувають два українці – Назарій Русин та Тимур Тутєров. Туди ж сватають Владислава Ваната й Дмитра Різника.

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