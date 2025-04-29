Комітет з ліцензування розглянув заявки клубів на отримання ліцензій для участі у наступному сезоні чемпіонату Польщі та в єврокубках. Комісія вирішила не надавати Лехії дозвіл на виступи в Екстраклясі через фінансові проблеми, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу.

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Лехія може оскаржити це рішення через Комітет з питань ліцензування клубів PZPN до Апеляційного комітету з питань ліцензування клубів протягом п'яти днів з моменту їх отримання. Цього сезону Лехію вже позбавляли ліцензії через несплату трансферного боргу. Проте пізніше клуб надав Комісії документ, що підтверджує сплату відповідного зобов’язання, у зв’язку з чим призупинення ліцензії було скасовано.

Варто відзначити, що за Лехію виступають 5 українських футболістів: воротар Богдан Сарнавський, нападник Богдан В'юнник, вінгер Максим Хлань, опорник Іван Желізко та хавбек Антон Царенко. Наразі клуб з Гданська посідає 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі з 30-ма очками. Відстань команди від зони вильоту складає 3 бали.

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