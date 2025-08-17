На своєму офіційному сайті Сандерленд оголосив про перехід Норді Мукієле з ПСЖ. Французький захисник підписав контракт з англійським клубом на чотири роки.

Одноклубник Забарного близький до трансферу в клуб АПЛ з українським дуетом

Як повідомляє Фабріціо Романо, ПСЖ отримає за трансфер 27-річного гравця 12 мільйонів євро. Мукієле приєднався до парижан у 2022 році. Кампанію 2024/25 він провів в оренді в німецькому Байєрі. Загалом за ПСЖ Норді відіграв у 45 матчах, оформивши чотири результативні передачі.

Варто зауважити, що Сандерленд проводить шалене трансферне вікно. Цього літа "чорні коти" оформили 12 переходів, які обійшлися клубу у 165 мільйонів євро, що є клубним рекордом. Найдорожчим трансфер став Хабіб Діарра, за якого віддали майже 32 млн євро.

Нагадаємо, за Сандерленд виступають Назарій Русин та Тимур Тутєров.

Тоттенхем знищив Бернлі завдяки шедевральному шоу Рішарлісона, Сандерленд без українців сенсаційно розбив Вест Хем