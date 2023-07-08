Каталонці все ще намагаються знайти заміну Серхіо Бускетсу, який буде виступати за Інтер Маямі. Керівництво Барселони вирішило домовитися з Жироною щодо Оріоля Ромеу. Однак, схоже, цей трансфер принесе "блаугранас" додатковий головний біль.

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Каталонці розраховували, що зможуть вмовити Жирону віддати гравця за 5 мільйонів євро. Умови, які пропонувала Барселона, та спосіб ведення перемовин не сподобалися керівництву "червоно-білих". Як повідомляє AS, Жирона відмовилася від трансферу. Якщо каталонці хочуть бачити Оріоля Ромеу в своїй команді, їм доведеться виплатити клаусулу у розмірі 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що півзахисник – вихованець Барселони. За першу команду каталонців він зіграв лише у двох матчах. Ромеу приєднався до клубу Віктора Циганкова у 2022 році. В минулому сезону за Жирону півзахисник зіграв у 34 матчах і забив два голи.

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