– Чи довго тривали перемовини, чи довго ви зважувалися на цю пропозицію?

– Ні, недовго. Спочатку ми з президентом поговорили телефоном, потім зустрілися з ним віч-на-віч та домовилися про деталі за короткий проміжок часу. Мій попередній контракт закінчувався за два місяці – влітку, я був сконцентрований на команді та хотів максимально їй допомогти й проявити себе. Мабуть, клуб це помітив та запропонував мені новий контракт – я цьому зрадів.

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– Чи була у вас розмова з головним тренером Олександром Шовковським? Загалом, з ким радилися з приводу продовження контракту?

– Так, у нас була дуже хороша розмова, яка допомогла і мені, і клубу ухвалити це рішення. Також радився з дружиною та з деякими партнерами по команді, дізнавався їхню думку та те, як вони бачать ситуацію.

Про те, як правильно мені вчинити, більше запитував хлопців, які вже пограли на високому рівні. Звісно, вони порадили залишитися, і я теж цього хотів. Тож почув думку і футболістів, і президента, і головного тренера – для мене це було дуже важливо", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що 16 квітня Динамо продовжило контракт із Віталієм Буяльським. Півзахисник залишиться в команді щонайменше до літа 2027 року.

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