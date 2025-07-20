Півзахисник Палмейраса Річард Ріос перебуває за крок до переходу в Бенфіку, де виступає українець Анатолій Трубін. Як повідомляє Ojogo, португальський клуб досяг усної домовленості про трансфер гравця за 30 мільйонів євро – 25 млн гарантованих і ще 5 млн у вигляді бонусів.

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Спортивний директор Бенфіки Руй Педру Браз спеціально прибув до Бразилії, щоб фіналізувати угоду з президенткою Палмейраса Лейлою Перейрою.

Угода вже майже узгоджена – залишились лише формальності. Очікується, що Ріос сьогодні проведе свій прощальний матч за Палмейрас проти Атлетіко Мінейро. Після цього він підпише контракт із Бенфікою на 5 років і зароблятиме близько 2,5 мільйона євро на рік "чистими".

Права на гравця були розподілені між кількома сторонами: Палмейрас мав 70%, Гуарані – 13,4%, Фламенго – 6,6%, а ще 10% належали самому футболісту. Ріос відмовився від своєї частки, щоб полегшити трансфер.

Ріос став одним із найгарячіших імен на ринку після вдалих виступів за Палмейрас у Клубному чемпіонаті світу-2025 та бразильській Серії A.

Це буде перша європейська команда в кар'єрі 25-річного колумбійця. До Палмейраса він виступав за Гуарані, грав у Мексиці за Мазатлан, а футбольну кар'єру починав у футзалі.

Раніше повідомлялось, що Рома, Манчестер Юнайтед і ПСЖ вивчали можливість підписання півзахисника збірної Колумбії.

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