Клуб третього дивізіону Норвегії підписав Ліонеля Мессі – гравець змінив ім'я, аби бути схожим на свого кумира

Клуб третього норвезького дивізіону Юнкерн підписав контракт з 16-річним футболістом Ліонелем Мессі.

"Я планував змінити ім'я вже деякий час. А Ліонель Мессі – мій кумир. Я вирішив змінити ім'я через свою любов до футболу.

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Я роблю все для того, щоб грати так, як Мессі. Деякі схожості в стилі нашої гри, однозначно, проглядаються, але мій талант, можливо, не такий великий.

Також я дізнався, що своє звичайне ім'я можна поміняти на трохи нереальне. Ті, хто знав мене раніше, досі називають мене старим іменем, але нові знайомі можуть звати мене Ліонель або Лео", – поділився норвезький Мессі у коментарі VG. Відзначимо, що справжнє ім'я гравця – Даніель Аре Кнутсен.

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