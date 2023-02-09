Клуб Суперліги знявся з чемпіонату – це може бути не остання жертва смертельного землетрусу
Президент Федерації футболу Туреччини Мехмет Бююкекші констатує сумні наслідки для спорту після страшного землетрусу.
"Сьогодні клуб Хатайспор надіслав нам листа. Він повідомив, що не буде грати до кінця нинішнього сезону. Є питання і щодо Газіантепа. Ми плануємо продовжити зі 17 командами, якщо всі інші зможуть. Розглядаємо різні варіанти догравання і розподілу місць наприкінці сезону.
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Першоліговий Єні Малатьяспор поки чітко не казав про бажання знятись. У них також є проблеми, їхній воротар загинув... Я бажаю їм лише найкращого. Мої співчуття сім'ї, особливо дружині. Наразі нічого офіційного. Це просто телефонні дзвінки, завтра у нас зібрання", – наводить слова Бююкекші Fanatik.
Нагадаємо, низка гравців і тренерів Хатайспора врятувалися з-під завалів, але доля вінгера Крістіана Атсу і спортдира Танера Савута залишається невідомою. Перед трагічними подіями команда йшла 14-ою у турецькій Суперлізі, випереджаючи зону вильоту всього на очко.
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