"Сьогодні клуб Хатайспор надіслав нам листа. Він повідомив, що не буде грати до кінця нинішнього сезону. Є питання і щодо Газіантепа. Ми плануємо продовжити зі 17 командами, якщо всі інші зможуть. Розглядаємо різні варіанти догравання і розподілу місць наприкінці сезону.

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Першоліговий Єні Малатьяспор поки чітко не казав про бажання знятись. У них також є проблеми, їхній воротар загинув... Я бажаю їм лише найкращого. Мої співчуття сім'ї, особливо дружині. Наразі нічого офіційного. Це просто телефонні дзвінки, завтра у нас зібрання", – наводить слова Бююкекші Fanatik.

Нагадаємо, низка гравців і тренерів Хатайспора врятувалися з-під завалів, але доля вінгера Крістіана Атсу і спортдира Танера Савута залишається невідомою. Перед трагічними подіями команда йшла 14-ою у турецькій Суперлізі, випереджаючи зону вильоту всього на очко.

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