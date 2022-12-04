Ноттінгем Форест вирішив, що літньої масової закупівлі все ще недостатньо.

"Лісники" оформили свого першого зимового новачка. Ним став атакувальний хавбек Густаво Скарпа з Палмейраса, інформує офіційний сайт Ноттінгема.

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Гравець перейшов на правах вільного агента і підписав контракт до літа 2026 року. Угода набуде чинності лише 1 січня 2023-го. Скарпа був важливою частиною Палмейраса, який виграв чемпіонат Бразилії і дійшов до півфіналу Копа Лібертадорес. У минулому сезоні 28-річний хавбек провів 47 матчів, оформивши 12 голів та 14 асистів.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест влаштував справжнє божевілля під час літнього трансферного вікна – 22 нові гравці на суму понад 145 мільйонів фунтів. Щоправда, на паузу ЧС-2022 "лісники" пішли у зоні вильоту АПЛ, відстаючи від рятівного місця на одне очко.

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