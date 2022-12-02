Клуб Серії А відмовився від підопічного Моурінью – шанс для Довбика
Торіно шукає підсилення для лінії нападу в зимове трансферне вікно.
Туринський клуб у пошуках нового нападника звернув увагу на узбецького форварда Роми Ельдора Шомурудова. Сторони вели переговори останні тижні, але, схоже за все, трансфер не відбудеться, повідомляє Calciomercato.
Довбик знову в сфері інтересів клубу Серії А – принизлива пропозиція за форварда збірної України
Зазначається, що наставник Торіно Іван Юріч не вражений рівнем гри узбека, який в цьому сезоні проводить час на лаві для запасних. Таким чином, "бики" залишаються в пошуках нападника. Раніше клуб пов'язували з інтересом до Довбика.
У поточному сезоні Довбик провів 28 матчів за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 19 голами та 5 асистами.
СК Дніпро-1 зазнав першої поразки в сезоні УПЛ – Кривбас оформив камбек після голу Довбика