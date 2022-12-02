Туринський клуб у пошуках нового нападника звернув увагу на узбецького форварда Роми Ельдора Шомурудова. Сторони вели переговори останні тижні, але, схоже за все, трансфер не відбудеться, повідомляє Calciomercato.

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Зазначається, що наставник Торіно Іван Юріч не вражений рівнем гри узбека, який в цьому сезоні проводить час на лаві для запасних. Таким чином, "бики" залишаються в пошуках нападника. Раніше клуб пов'язували з інтересом до Довбика.

У поточному сезоні Довбик провів 28 матчів за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 19 голами та 5 асистами.

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