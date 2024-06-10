Готті став тренером Лечче під час сезону 2023/24, змінивши скандального Роберто Д'Аверсу – попередній наставник команди вдарив гравця суперника після одного з невдалих матчів (Тома Анрі з Верони). Під його керівництвом команда продовжила демонструвати атакувальний стиль гри, попри те, що сам Готті вважається прагматичним наставником.

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В угоді Лечче з Готті був пункт про автоматичне продовження контракту в разі не вильоту команди в Серію В. Коли Лука де-юре врятував "джаллороссі" в елітному дивізіоні, його контракт був продовжений до літа 2025 року. Тепер керівництво апулійців вирішило продовжити цю угоду ще на один рік. Як інформує офіційний сайт Лечче, тепер Готті "заброньований" цим клубом до літа 2026 року.

Нагадаємо, що в попередній команді – Спеції – Готті тренував українця Віктора Коваленка.

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