Клуб Серії А підписав екс-одноклубника Трубіна – форварда представили з півнем у руках
Кальярі вирішив дати Андреа Белотті черговий шанс. Сарди оголосили про підписання контракту з чемпіоном Європи на своєму офіційному сайті. Угода розрахована на 1 сезон.
Кальярі став восьмим клубом для Андреа в кар'єрі – раніше він виступав за Альбінолеффе, Палермо, Торіно, Рому, Фіорентину, Комо і Бенфіку.
"Россоблу" вирішили представити новачка фотографією з півнем на руках. Все через манеру святкування Белотті голів – він демонструє жест із зображенням гребеня.
