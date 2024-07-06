Новим головним тренером Кальярі став Давіде Нікола, повідомляє офіційний сайт сардинців.

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51-річний фахівець підписав контракт до 30 червня 2026-го року з опцією продовження ще на один сезон. На цій посаді він замінив Клаудіо Раньєрі, який покинув клуб після завершення сезону.

Нагадаємо, Нікола за свою кар'єру встиг попрацювати з Ліворно, Барі, Кротоне, Удінезе, Дженоа, Торіно та Салернітаною. Останнім його клубом був Емполі, де він тренував українського півзахисника Віктора Коваленка.

До слова, Кальярі за підсумками минулої першості фінішував на сімнадцятій сходинці турнірної таблиці Серії А.

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