toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Клуб Серії А офіційно повідомив про виявлення у свого гравця коронавірусу

6 травня 20:53 328 Читать на русском
Клуб Серії А офіційно повідомив про виявлення у свого гравця коронавірусу
ФК Торіно

В Серії А виявили новий випадок зараження коронавірусом. Жертвою став гравець Торіно.

"Під час перших медичних тестів, проведених гравцями Торіно, у одного з футболістів виявили COVID-19. Перебіг хвороби відбувається безсимптомно. Інфікований був негайно поміщений на карантин і буде постійно контролюватися", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Ювентус підтвердив, що Дибала вилікувався від коронавірусу

Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Кінцева дата відновлення чемпіонату наразі невідома.

До слова, Серія А пішла на вимушену паузу, спричинену пандемією коронавірусу, після 26 турів. Торіно, набравши 27 залікових пунктів, розташувався на 15-й позиції турнірної таблиці та відірвався від зони вильоту лише на 2 очки.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
14:40
2611
Теги
коронавірус Італія Торіно Торіно
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук