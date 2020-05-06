Клуб Серії А офіційно повідомив про виявлення у свого гравця коронавірусу

В Серії А виявили новий випадок зараження коронавірусом. Жертвою став гравець Торіно.

"Під час перших медичних тестів, проведених гравцями Торіно, у одного з футболістів виявили COVID-19. Перебіг хвороби відбувається безсимптомно. Інфікований був негайно поміщений на карантин і буде постійно контролюватися", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

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Нагадаємо, Рада міністрів Італії дозволила клубам Серії А відновити тренування за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Кінцева дата відновлення чемпіонату наразі невідома.

До слова, Серія А пішла на вимушену паузу, спричинену пандемією коронавірусу, після 26 турів. Торіно, набравши 27 залікових пунктів, розташувався на 15-й позиції турнірної таблиці та відірвався від зони вильоту лише на 2 очки.

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