Лаціо висловив протест у зв'язку з перенесенням матчу проти Дженоа в 33-му турі Серії А через смерть Папи Римського.

У понеділок, 21 квітня, мали відбутися чотири матчі, але їх було скасовано через смерть Папи Франциска у віці 88 років. Чотири гри було перенесено на середу, 23 квітня.

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Президент Лаціо Клаудіо Лотіто запросив термінову зустріч із FIGC – він відмовляється від проведення перенесеного матчу Серії А проти Дженоа в середу. Лотіто закликав знайти альтернативне рішення, тому що він разом із командою хоче взяти участь у церемонії прощання з папою Римським у Ватикані. Вона відбудеться в день матчу з Дженоа.

Бос Лаціо був розлючений через те, що Ліга Серії А не попередила його заздалегідь про те, що гра з Дженоа відбудеться в середу. Ця новина з'явилася, коли римська команда вже поверталася з Генуї. Завтра їй доведеться повторити цю подорож, щоб бути готовою до матчу.

У складі Дженоа грає Руслан Маліновський.

Лаціо посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Серії А.

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