Напружені останні хвилини кожного трансферного вікна породжують історії, які, з огляду на свою неймовірність, надовго залишаються в уяві футбольних уболівальників. Якщо в Португалії трансфер Жоти Сілви не відбувся через хвилинне запізнення, то в Іспанії трансфер центрального захисника збірної Грузії Саби Сазонова в Хетафе зірвався через адміністративну помилку. Її допустили боси Торіно.

"Єдиною причиною, через яку перехід в Хетафе зірвався, було те, що Торіно вказав неправильну адресу в електронному листі", – заявив батько і агент Сазонова.

Неправильна адреса призвела до розірвання трансферної угоди між двома клубами.

