Клуб Серії А не зміг продати гравця в Ла Лігу – він помилився з адресою електронної пошти
Трансфер захисника Торіно Саби Сазонова в Хетафе зірвався через технічну помилку.
Напружені останні хвилини кожного трансферного вікна породжують історії, які, з огляду на свою неймовірність, надовго залишаються в уяві футбольних уболівальників. Якщо в Португалії трансфер Жоти Сілви не відбувся через хвилинне запізнення, то в Іспанії трансфер центрального захисника збірної Грузії Саби Сазонова в Хетафе зірвався через адміністративну помилку. Її допустили боси Торіно.
"Єдиною причиною, через яку перехід в Хетафе зірвався, було те, що Торіно вказав неправильну адресу в електронному листі", – заявив батько і агент Сазонова.
Неправильна адреса призвела до розірвання трансферної угоди між двома клубами.
