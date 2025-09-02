"Мої італійські джерела розповіли цікаву історію, що Удінезе або було близько, або пропонувало на рівні розмов приблизно 5-6 мільйонів за Попова, але половина з цієї суми – стала цифра, інша половина – бонуси.

І плюс ще здається 25 чи 30% від наступного трансферу. І це могло бути реальністю в останні дні трансферного вікна для Європи", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Денис Попов є вихованцем Динамо. У його доробку 143 матчі за київський клуб (10 голів) та 3 поєдинки у складі національної збірної України. Контракт центрбека з "біло-синіми" діє до літа 2026 року.

