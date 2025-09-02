Клуб Серії А намагався підписати провідного захисника Динамо, – журналіст
Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що захисник Динамо Денис Попов міг перебратись до італійського Удінезе.
"Мої італійські джерела розповіли цікаву історію, що Удінезе або було близько, або пропонувало на рівні розмов приблизно 5-6 мільйонів за Попова, але половина з цієї суми – стала цифра, інша половина – бонуси.
І плюс ще здається 25 чи 30% від наступного трансферу. І це могло бути реальністю в останні дні трансферного вікна для Європи", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.
Нагадаємо, Денис Попов є вихованцем Динамо. У його доробку 143 матчі за київський клуб (10 голів) та 3 поєдинки у складі національної збірної України. Контракт центрбека з "біло-синіми" діє до літа 2026 року.
