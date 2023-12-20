Сетті перебуває під слідством за підозрою в банкрутстві. Як інформує Sky Sport, черз це фінансова гвардія Італії тимчасово конфіскувала контрольний пакет акцій президента в його клубі Вероні. Зараз ці акції перебувають під арештом.

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Рішення ухвалила прокуратура Болоньї після банкрутства компанії, пов'язаної з Сетті та веронською холдинговою компанією Star Ball Srl, що володіє 100% акцій клубу Серії А. Президента Верони підозрюють у тому, що він передав контроль над клубом від першої компанії до його банкрутства Star Ball Srl.

Раніше в грудні Верона спростувала розслідування податкового шахрайства після повідомлень про вилучення документів у штаб-квартирі клубу.

За підсумками 16 турів команда посідає передостаннє 19-те місце в турнірній таблиці Серії А.

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