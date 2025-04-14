"Грифони" можуть продовжити співпрацю з нинішнім головним тренером команди Патріком Вієйра, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Чинний контракт 48-річного фахівця розрахований до 2026-го року, проте клуб не виключає можливості продовжити угоду до 2027-го. Вієйра тренує Дженоа з листопада 2024 року, до цього він очолював Нью-Йорк Сіті, Ніццу, Крістал Пелас та Страсбур. Варто відзначити, що за італійський клуб виступає український півзахисник Руслан Маліновський.

Наразі Дженоа посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А, в доробку команди 39 очок після 32-х турів чемпіонату. У наступному матчі генуезці зіграють проти Лаціо, гра відбудеться 21-го квітня, початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

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