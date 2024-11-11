Новим головним тренером "левів" став Жоау Перейра, інформує прес-служба чинних чемпіонів Португалії. Президент Спортінга Фредеріку Варандаш уточнив, що контракт розрахований до 2027 року і передбачає чималу суму викупу.

Ліга чемпіонів: Дьокереш та Аморім розтрощили Ман Сіті, Холанд осоромився в дуелі бомбардирів, Лілль зупинив Ювентус

Попереднього керманича лісабонців Рубена Аморіма та його помічників переманив Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" не пошкодували заплатити понад 10 млн євро, щоб забрати штаб 39-річного фахівця. Аморім залишив Спортінг у казковому становищі. "Леви" виграли усі 11 турів чемпіонату Португалії, а в Лізі чемпіонів з 10 очками після 4 матчів йдуть серед лідерів. Зокрема, лісабонці ефектно розгромили Ман Сіті з рахунком 4:1.

Цікаво, що Перейра зі Спортінгом U-19 здобув ті ж 10 пунктів у Юнацькій лізі УЄФА. Для 40-річного екс-захисника збірної Португалії це перший досвід з дорослою командою, раніше він тренував виключно в молодіжній системі "левів".

Uma nova braçadeira, a mesma ambição ?



João Pereira é o novo treinador do #SportingCP pic.twitter.com/saGvLXB4lR — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024

МЮ розгромив Лестер завдяки бенефісу Фернандеша, Ньюкасл зупинив Ноттінгем, Тоттенхем сенсаційно програв Іпсвічу