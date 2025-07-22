За кілька тижнів до початку сезону Юліан Шустер продовжив свій контракт з Фрайбургом.

Фрайбург на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з наставником Юліаном Шустером. Як зазвичай, клуб з Брейсгау не оголосив термін дії нової угоди.

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Шустер замінив на посаді головного тренера багаторічного наставника Крістіана Штрайха і відразу ж посів з командою п'яте місце в турнірній таблиці. "Юліан і його команда проробили вражаючу роботу за останній рік. Він привносить в команду дуже високий рівень професіоналізму і відданості справі. Розвиток команди йде вгору, і всі дуже згуртовані. Це просто чудово", – зазначив член ради директорів Йохен Сайєр.

Сам Шустер підкреслив свій зв'язок з регіоном.

На даний момент Юліан здобув 16 перемог, 7 разів зіграв унічию і зазнав 11 поразок у 34 матчах. У Кубку Німеччини команда поступилася в 1/8 фіналу майбутньому фіналісту Армінії з Білефельда (1:3).

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